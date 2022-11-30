Antrenmanda sakatlanan ve sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Sergio Oliveira 4-6 hafta arasında takımdaki yerini alamayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oliveira'nın yokluğunda oyun planını değiştirmek zorunda kalacak. Portekizli 8 numara yerine ilk 11'e üç aday var: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu ve Juan Mata.



İKİ MAÇI KAÇIRACAK



Oliveira'ya kıyasla Midtsjö ve Berkan daha defansif, Mata ise ofansif özelliklere sahip. Okan Buruk; Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ve Toulouse ile oynanacak hazırlık maçlarında Midtsjö, Berkan ve Mata'yı 8 numara pozisyonunda deneyip kararını verecek. Lige dönüşte İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kesin olarak kaçıracak Oliveira'nın, ocak ayındaki F.Bahçe derbisine yetiştirilmesine çalışılıyor.



YUSUF DEMİR PLANI



Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, bu karşılaşmaların hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak. Mertens ve Rashica'ya alternatif olarak görülen 19 yaşındaki oyuncunun böylece ilk 11 seviyesine gelmesi planlanıyor. Kupa arası Yunus Akgün için de önemli. 12 günlük izinde tatile çıkmayan ve ekstra çalışmalar yapan Yunus'un sözleşmesi uzatılacak.