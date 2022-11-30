Son dakika haberleri: Yabancı sınırıyla ilgili çarpıcı iddia! ’Sınırsız olma ihtimali %0!’

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, yeniden tartışılan yabancı sayısıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Murat Özbostan'ın yazısı...

Bir yabancı tartışması bitmeden yenisi başlıyor... Yabancı futbolcu formülleri, üzerine tez yazılacak hale geldi. Her sene aynı tartışma ve gerilim devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de siyah-beyazlı takımı takip eden muhabirlerle yaptığı sohbette; "Biz 7+4 istiyoruz. TFF'ye de başvuracağız. Kendimizi ona göre ayarladık. Yerli transferler yaptık" dedi. Masadaki konuşma, anında servis edildi!

Sayın başkan burada birinci mesajı Galatasaray'a veriyordu. Malum Galatasaray sınırsız yabancı istiyor. Fenerbahçe sessiz, Trabzonspor yorum yapmıyor. Diğer takımların ne düşündüğünü bilmiyoruz. Kulüpler Birliği haftada bir toplanıyor. Türk futbolunu enine boyuna tartışıyorlar. Yeni başkan Ali Koç, şu ana kadar futbolumuzun marka değerini yükseltecek hamleler yapamadı. Aynı sorunlar devam ediyor: 1- Hakem. 2- Para… Yabancı futbolcu meselesine dönersek 19 Kasım'da 6+5 olmalı diye yazmıştım. Peki Türkiye Futbol Federasyonu ne düşünüyor. Somut bir açıklama yok. Fakat Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'teki milli maç öncesi medya mensuplarına şunu söyledi: "Yabancı sınırını kaldırsak 20-30 yabancı alırlar." Buradan anladık ki yabancı sayısının sınırsız olmasına TFF de karşı. Yeni sezonda yabancının sınırsız olacağı dedikoduları olsa da net olan bir şey var: "Yabancının sınırsız olma ihtimali yüzde sıfır. Yeni formül de % 90 7+4 olur."

RİVA'DA KRİTİK GÜN!

Gelelim VAR'daki yabancı meselesine; geçen hafta kulüpler tartıştı, yabancı hakem 'Gelsin mi, gelmesin mi?' diye. Sayın Ali Koç dedi ki, "Biz yabancı hakem istiyoruz. Bu ikinci yarı bir deneme olsun." Koç'un düşüncesi tüm kulüpleri temsil etmiyor tabi.. Yabancı isteyen de var istemeyen de. Hatta sahada da VAR'da da yabancı olsun diyen de var. Peki ikinci yarıda VAR'da yabancı hakem olacak mı? Belki birkaç maç! Bu konuda da çok şey söyleniyor. Hele de sosyal medyanın çöplük kısmında! Siz yabancı VAR hakemi talep etseniz de veren ülke var mı? Yok. Onların da maçı var. Dünya Kupası sonrası sıkı bir lig yarışı sadece Türkiye'de değil her ülkede olacak. Kulüpler istiyor iyi güzel. Eğer bir maça gelecekse de parasını kulüpler ödemeli. Adamları uçağa bindir, getir, ağırla ve de Euro-dolar üzerinden parasını öde. Çok masraflı iş. Eğer olacaksa! Özetle ikinci yarıda bazı maçlarda VAR yabancı hakemi olabilir. Zaten bugün Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer başkanlar Riva'ya çıkarma yapacak. Başkan Mehmet Büyükekşi ile yabancı hakem işi masaya yatırılacak. Bakalım neler yaşanacak..

FOTOĞRAFLAR KONUŞUYOR!

İzmir'de üzücü bir olay yaşandı. Maç izlemeye gelen bir futbolsever tribünde vuruldu. Vuruldu diyorum, adama ateş açıldı resmen. Artık hayatı boyunca taşıyacağı izleri olacak. Bir kalecinin kafasına sopa indi. Hayatı boyunca bu travma ile yaşayacak.

Ya çocuklar ve kadınlar? Birçok açıdan insanın psikolojisini bozan bir gece olarak tarihe geçti.

Toplumun ahlâk değerleri o kadar aşağı inmiş ki görevi hayat kurtarmak olan insanlar, sırt çantalarıyla bu dramın yolunu açtılar.

3 kare var yanda. Kardeşinin gözlerini kapatan bir ağabey, korkan ve gözyaşlarına boğulan kadınlar ve ben ne yaptım diyen bir görevli (ambulans şoförü). İnsan ne diyeceğini bilmiyor gerçekten. Zaten fotoğraflar da söze gerek bırakmıyor!