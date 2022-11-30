Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor çıkışın formülünü buldu! 7 madde...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yaptırdığı swot analizin (eksikleri tespit etme) sonuçları belli oldu. Avcı, gerçekleştireceği değişimi, takımın zayıf ve güçlü taraflarını 7 maddede toplayan bu analiz doğrultusunda hayata geçirecek. İşte detaylar:

1- İSABETLİ ORTA: Bordomavili ekibin isabetli orta yüzdesi oldukça düşük. Bunda kanatlarda oynayan isimlerin sürekli değişmesi en önemli etken. Orta saha oyuncularının kanat bölgesindeki performansları da yetersiz.

2- ANAHTAR PAS: Trabzon, anahtar pas yüzdesi en düşük ikinci takım. Birçok oyuncunun bireyselliği ön plana çıkarması bu istatistiğin en önemli nedeni.

3- SAHİPSİZ TOP KAZANMA: Şampiyonlukta takımın sahipsiz top kazanma ortalaması oldukça yüksekti. Bu sezon ise tam tersi bir görüntü var. Orta alan ve savunma futbolcuları çok fazla sorumluluk almadı.

4- HAVA TOPU KAZANMA: Trabzonspor, ligdeki tüm takımlar arasında hava topu kazanma oranı en düşük ekip. Antalya kampında en çok üzerinde durulacak konulardan birisi.

5- SET HÜCUMLARINA ÖNLEM: Yenilen 29 golün 13'ü set hücumlarından geldi. Kendi ceza sahasında rakiplere göre daha fazla oyuncuya sahipken bireysel hatalardan kaynaklı kalesinde gördüğü goller, en önemli sıkıntılardan birisi.

6- BİRİNCİ BÖLGEDE OYUN KURMA: Abdullah Avcı'nın en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi geriden oyun kurma ve hücumun pas oyunu üzerinden şekillenmesiydi.

Ancak analiz sonucunda Trabzonspor'un defans hattında topu çok fazla kullanmadığı tespit edildi.

7- UZUN PAS SAYISI AZALTILACAK: Bordo-mavililer, ligin en fazla uzun pas kullanan takımı durumunda. Bunun değişmesi için orta sahadaki oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.