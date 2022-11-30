Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Suudi Arabistan ile Meksika, tur için sahaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 30.11.2022 21:53

Suudi Arabistan ile Meksika, tur için sahaya çıkıyor

Suudi Arabistan ile Meksika, tur için sahaya çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Meksika, C Grubu'ndaki son maçlarında karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.İlk maçında Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya ise 2-0 mağlup oldu. Grupta son sırada yer alan Meksika ise tek puanını Polonya beraberliği ile aldı.

Fransız teknik adam Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikinci kez gruptan çıkacak. 3'er puana sahip Suudi Arabistan ve Arjantin'in son maçlarında berabere kalmaları halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor.

Mutlak galibiyete ihtiyacı olan eksi 2 averaja sahip Meksika, sahadan üç puanla ayrılır ve Arjantin yenilirse tur biletini alacak.

"Tangocular"ın berabere kalması halinde Meksika'ya 4 farklı galibiyet gerekiyor. İki takımın puanı ve averajı aynı olması durumunda daha fazla gol atan takım yoluna devam edecek.

FIFA organizasyonlarında iki takım arasında daha önce oynanan 3 maçı da Meksika kazandı. Bu maçlarda Meksika rakibine 12 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Ankara'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüştü
Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli memura kadro için yeni müjde geldi!
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Sağlık Bakanlığı personel alımı TERCİH BAŞVURUSU ÖSYM | Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu ile branş ve kadro dağılımı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'Anayasa' teklifi metnine sert tepki: Ucube bir metin
Yok mu Ayşe’yi burslu okutacak bir tıp fakültesi?
SON DAKİKA | Emniyet Genel Müdürlüğü listeyi açıkladı! İşte 2022 yılında en çok ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan ile Meksika, tur için sahaya çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA