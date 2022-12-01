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Giriş Tarihi: 1.12.2022 10:19

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'dan hakem Mete Kalkavan'a olay sözler!

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı’dan hakem Mete Kalkavan’a olay sözler!

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, hakem Mete Kalkavan'a sert tepki gösterdi ve “Tekrarlarının yaşanmasını bir daha istemediğimiz Ankaragücü maçında Josef de Souza’ya kırmızı kart gösteren Mete Kalkavan’ın ailesini iyi tanırım. Babası yakın dostumdur. Mete; dürüst, çalışkan, on numara bir insan ama asla hakem değil.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olayları, kendi takımlarının Ankaragücü deplasmanında yaşadıklarıyla yorumladı. Baltacı, Ankara'daki mücadelenin hakemi Mete Kalkavan için 'Hakem değil' derken şu ifadeleri kullandı: "Tekrarlarının yaşanması istenmeyen o maçta, arkadaşlarını korumak için sahaya giren taraftara vuran Josef de Souza'ya kırmızı kart gösterdi, TFF de ceza verdi. Mete Kalkavan'ın ailesini de tanırım. Babası yakın dostumdur. Mete çok dürüst, çalışkan, on numara bir insan ama asla hakem değil. Bunu bizzat kendisinin yüzüne de söyledim."

"BU İŞİN KÖTÜ BOYUTLARA GİDEBİLECEĞİ UYARISINI YAPTIK"

İzmir'de yaşananların çok üzücü olduğunun altını çizen Beşiktaş İkinci Başkanı, o gün kendilerinin federasyonu uyardığını ancak bir sonuç alamadıklarını da hatırlatıp şöyle konuştu: "Josef de Souza olayında federasyona gittik, konuştuk. Uyarılarımızı yaptık. Bu işin daha kötü boyutlara gidebileceğini belirttik. Ama TFF kendi istediği şekilde kural uygulattı. Maalesef önlem alınmadı. İzmir'de yaşanan olay biraz da bunun sonucu. Gerekli cezaları vermez, veremezseniz daha büyük olaylara kapı açmış olursunuz."

KALKAVAN NE YAPTI?

Mete Kalkavan, bu sezon 5'i Süper Lig, 1'i Süper Kupa olmak üzere 6 maçta düdük çaldı. 19 sarı-2 kırmızı kart gösterdi. Trabzon- Sivas Süper Kupa finaliyle sezona başlayan Kalkavan ligde Kasımpaşa- Fenerbahçe, A.Gücü-Beşiktaş, Trabzon-G. Antep, Sivas- Antalya, A.Gücü-Trabzon karşılaşmalarını yönetti.

DOSYALAR BAKANLIKTA

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, göreve geldiklerinde kulübün hesaplarını incelemesi için bağımsız denetim firması ile yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla ilgili de bilgi verdi. Baltacı, "Bağımsız denetim firması raporlarını özet olarak paylaştık. Sonrasında İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile birlikte çalıştık. Bizim tespitlerimiz ile de birleştirip tam 11 dosyayı bakanlığa gönderdim. Eğer görevini kötüye kullanan, çıkar sağlayan veya benzeri konularda kabahati olan yönetici varsa bu zararı karşılayacak. İnşallah, hiç kimse sorumlu bulunup ceza almaz ancak biz bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'dan hakem Mete Kalkavan'a olay sözler!
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