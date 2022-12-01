Buruk sevinç!

F.Bahçe, Kulüpler Birliği ve LaLiga'nın iş birliğiyle düzenlenen Dostluk Turnuvası'ndaki ilk maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti. Sakatların iyileşmesiyle eli kuvvetlenen Jesus, önemli maçlarda şans verdiği oyuncuların çoğunu 11'de başlattı. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler,22'de kalesinde golü gördü. İkinci yarıya 5 değişiklikle başlayan Kanarya, Vallecano'yu sahadan sildi. 67'de penaltıdan Osayi-Samuel durumu 1-1'e getirdi. 76'daF.Bahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Sarı-lacivertliler, 83'te de Ferdi ile golü bulup fişi çekti. Penaltı pozisyonunda yaşananlar ise karşılaşmanın önüne geçti.Acı içinde yatan İtalyan forvet, gözyaşları içinde sedyeyle kenara alındı. Durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin yabancı sınırı nedeniyle kontenjanının dolu olduğunu söyledi. Birini transfer etmek için birini silmeleri gerektiğini vurgulayan Portekizli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bruma ve Lemos'un kadroya eklenmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Savunma bölgesinde sayı anlamında sorun yaşayabiliyoruz.Haftada 1 maç yapabiliyor olsaydık bu sorunlarla karşılaşmazdık.Yabancı sınırı olmasaydı Türk futbolu daha iyi gelişebilirdi.