Buruk sevinç!

Sarı-lacivertliler, Rayo Vallecano karşısında geri düşse de Osayi- Samuel (pen.), King ve Ferdi ile galip geldi. Pedro ise penaltı pozisyonunda acılar içinde yerde kalırken gözyaşlarıyla çıktı
F.Bahçe, Kulüpler Birliği ve LaLiga'nın iş birliğiyle düzenlenen Dostluk Turnuvası'ndaki ilk maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti. Sakatların iyileşmesiyle eli kuvvetlenen Jesus, önemli maçlarda şans verdiği oyuncuların çoğunu 11'de başlattı. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'inyediği basit çalımla 22'de kalesinde golü gördü. İkinci yarıya 5 değişiklikle başlayan Kanarya, Vallecano'yu sahadan sildi. 67'de penaltıdan Osayi-Samuel durumu 1-1'e getirdi. 76'da JoshuaKing, harika bir ayak içiyle F.Bahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Sarı-lacivertliler, 83'te de Ferdi ile golü bulup fişi çekti. Penaltı pozisyonunda yaşananlar ise karşılaşmanın önüne geçti. King'in pasıyla savunma arkasınasarkan Joao Pedro, tam vuruşunuyapacakken Mumin'in müdahalesiyleyerde kaldı. Acı içinde yatan İtalyan forvet, gözyaşları içinde sedyeyle kenara alındı. Durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
BOMBA SÖZLER Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin yabancı sınırı nedeniyle kontenjanının dolu olduğunu söyledi. Birini transfer etmek için birini silmeleri gerektiğini vurgulayan Portekizli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bruma ve Lemos'un kadroya eklenmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Savunma bölgesinde sayı anlamında sorun yaşayabiliyoruz. O bölgeyi güçlendirmek içintransfer iyi olabilir. Haftada 1 maç yapabiliyor olsaydık bu sorunlarla karşılaşmazdık. Başarının bedeli bu. Yabancı sınırı olmasaydı Türk futbolu daha iyi gelişebilirdi. Avrupa'da böyle sınırlamalar yok.Yabancı sınırı daha düşük liglerde var."