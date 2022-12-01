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Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:04

Dünya Kupası'nda görülmemiş olay! Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş!

AA
Dünya Kupası’nda görülmemiş olay! Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş!

2022 FIFA Dünya Kupası'nın en ilginç anlarından birinin Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yaşandığı ortaya çıktı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın temposuz maçlar ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmaların fazlalığı nedeniyle "sıkıcı" geçip geçmediği tartışılırken, Szczesny karma alanda gazetecilere yaptığı açıklamayla ilginç bir ayrıntıyı futbolseverlerle paylaştı.

32 yaşındaki Polonyalı kaleci, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Messi'yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 avro iddiaya girdik ve ben kaybettim. Kurallar gereği belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığım için Messi'ye parayı vermeyeceğim." diye konuştu.

Arjantin'in Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 36. dakikasında kaleci Szczesny ile Messi hava topu mücadelesine çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hollandalı Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Szczesny, Messi'nin vuruşunda soluna gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.

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Dünya Kupası'nda görülmemiş olay! Szczesny ile Messi, penaltı kararı için iddiaya girmiş!
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