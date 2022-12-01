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Giriş Tarihi: 1.12.2022 08:00

Edin Visca'dan flaş şampiyonluk sözleri!

YUNUS EMRE SEL
Edin Visca’dan flaş şampiyonluk sözleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sakatlığını atlatan Trabzonspor’un yıldızı Visca, “Daha çok istekli olup sorumluluk alırsak sonunda yine kupayı kaldırırız. En büyük şampiyonluk adayı biziz” dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan Edin Visca, eski sağlığına kavuştu.

Trabzonspor'un Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boşnak yıldız, "Çok iyiyim. Kariyerimde ilk kez böyle bir sakatlık yaşadım" dedi. Dünya Kupası arasının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları maç için "Fenerbahçe maçı 6 puan değerinde. Sahada olmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarımızla beraber herkesi yenebiliriz. Biz futbolcular da bireysel anlamda daha çok istekli olup daha fazla sorumluluk almalıyız. Sonunda da kupa kaldıracağız, kutlamalar yapacağız inşallah. Herkes transfer yapıyor iyi oluyor ama biz çok güçlüyüz, en büyük şampiyonluk adayı biziz."

"TÜRK VATANDAŞI OLACAĞIM"

Türkiye kariyerine 2011 yılında o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye bugünkü adıyla Başakşehir'de başlayan Edin Visca, "Türk vatandaşlığı alacağım. Gelecekte de kariyerime Türkiye'de devam edeceğim. Burası ikinci vatanım. 12 sene içinde Türkiye'de çok şeyler kazandım" dedi.

"DOKTOR 4 AY DEDİ AMA…"

Hatayspor maçında düşerken kırık olduğunu hissettiğini anlatan Visca, "Doktora hemen 'Kaç ay sürer' dedim. İdmanları, maçları kaçırmayı hiç sevmem. Doktor '4 aya dönersin' dedi. Ben de '3 aya dönerim' dedim. 3.5 ay sonra hazır oldum" şeklinde konuştu.

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Edin Visca'dan flaş şampiyonluk sözleri!
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