İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye’de

İLK KEZ BİR SERIE A EKİBİ KAMP İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Napoli, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series'de de mücadele edecek. İtalyan ekibinin kamp için Antalya'yı tercih etmesiyle beraber, ilk kez bir Serie A temsilcisi hazırlık kampı dönemini Antalya'da geçirecek.