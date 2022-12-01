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Giriş Tarihi: 1.12.2022 22:42

İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye’de

DHA
İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye’de

İtalya Serie A’da liderlik koltuğunda oturan Napoli, kamp çalışmaları için Antalya’ya geldi. İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A'da 15 maçta topladığı 41 puanla ilk sırada yer alan Napoli, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Regnum Carya'da kamp yapacak. Akşam saatlerinde otele giriş yapan İtalyan ekibi, hazırlıklarına 10 gün boyunca Antalya'da devam edecek.

İLK KEZ BİR SERIE A EKİBİ KAMP İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Napoli, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series'de de mücadele edecek. İtalyan ekibinin kamp için Antalya'yı tercih etmesiyle beraber, ilk kez bir Serie A temsilcisi hazırlık kampı dönemini Antalya'da geçirecek.

Napoli, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te Antalyaspor, 11 Aralık Pazar günü ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye’de
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