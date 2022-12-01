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Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:10

Leo Dubois'ya Juventus'tan kötü haber

Leo Dubois’ya Juventus’tan kötü haber

Galatasaray'da forma giyen sağ bek Leo Dubois, Juventus'la transfer görüşmelerine başladığı sırada İtalya'daki flaş gelişmeyle büyük şok yaşadı.

Juve'nin patronu Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri, kulübe açılan maddi usulsüzlük soruşturması nedeniyle topluca istifa etti. Böylece Dubois'nın Juve'ye transfer ihtimali de rafa kalkmış oldu.

FIORENTINA DA İLGİLENİYOR
Çizme basınına göre bir başka İtalyan kulübü Fiorentina da Dubois'yla ilgileniyor. Galatasaray ise Dubois'nın satılma ihtimali nedeniyle bu bölgeye takviye çalışmalarına başlamıştı.

Ancak Fransız futbolcunun durumundan bağımsız olarak, sağ beke yerli takviyesi doğrultusunda araştırmaların sürdüğü belirtiliyor. Hedefte ise Mert Müldür ve Onur Bulut gibi isimler var. (Sporx)

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Leo Dubois'ya Juventus'tan kötü haber
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