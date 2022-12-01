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Son dakika haberleri: Muslera'nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray'da büyük endişe...
Giriş Tarihi: 1.12.2022
13:52
Son Güncelleme: 1.12.2022
13:52
Son dakika haberleri:
Muslera
'nın neden yedek kaldığı belli oldu!
Galatasaray
'da büyük endişe...
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Son dakika haberi...
2022 Dünya Kupası
'nda mücadele eden
Uruguay
'da kaleci
Fernando Muslera
geride kalan 2 maçta da oynatılmadı.
SABAH Spor
yazarı
Levent Tüzemen
, forma şansı verilmeyen Fernando
Muslera
ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Tüzemen ayrıca
Galatasaray
yönetimi ve teknik heyetinin tecrübeli kaleciyle ilgili duyduğu endişeyi de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Son dakika haberleri: Muslera'nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray'da büyük endişe...
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