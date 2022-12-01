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Giriş Tarihi: 2.12.2022 01:12

UEFA'dan Juventus'a "finansal fair-play" soruşturması

AA
UEFA’dan Juventus’a finansal fair-play soruşturması

UEFA, olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlattı.

UEFA, olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüpte mali usulsüzlük yapıldığına ilişkin basında çıkan iddiaların yanı sıra İtalya Piyasa Denetleme Kurulu (CONSOB) ve başsavcılığın açtığı soruşturmaların göz önüne alındığı ve Juventus hakkında resmi soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Juventus arasında 23 Ağustos 2022'de kulübün 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 finans yıllarını kapsayan yapılandırma anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.

Yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre, anlaşmada belirlenen rakamlarla kulübün bugünkü finansal durumu arasında belirgin düzeyde farklılık tespit edildiği, soruşturmanın ardından elde edilecek yeni bulgulara göre, CFCB'nin anlaşmayı tek taraflı feshedebileceği, yasal hakları için başvuruda bulunabileceği ve disiplin cezaları verebileceği vurgulandı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Juventus'un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde, Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri, hafta içinde istifa etmiş ve başkanlığa, Gianluca Ferrero getirilmişti.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermek iddialarıyla İtalya temsilcisini suçlamış ve UEFA tarafından Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını talep etmişti.

Juventus'un mali hesaplarını inceleyen başsavcılık ise haksız sermaye kazancı, oyuncu maaşlarının gizlenmesi, transfer değerlerinin olduğunun çok üstünde gösterilmesi gibi usulsüzlükler nedeniyle iddianame hazırlarken, eski başkan Agnelli ile soruşturmanın tamamlandığına dair bildirim alan yöneticilere dava açılacağı belirtilmişti. İtalya Futbol Federasyonu da Juventus'a sportif açıdan soruşturma dosyası açmıştı.

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UEFA'dan Juventus'a "finansal fair-play" soruşturması
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