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Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:22

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Rennes'e ret!

Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’nu isteyen Rennes’e ret!

Fenerbahçe'de Napoli ve Inter’in takip ettiği Ferdi Kadıoğlu konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Rennes’in 10 milyon Euro’luk teklifinin Sarı-Lacivertli yönetim tarafından geri çevrildiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden olan Ferdi Kadıoğlu konusunda neredeyse her gün yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Başta İtalyan kulüpleri Inter ve Napoli olmak üzere çok sayıda Avrupa takımının transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertliler'e resmi teklif geldiği öğrenildi.

YÖNETİM RAKAMI AZ BULDU
Sezon başında Koreli stoper Kim Min Jae konusunda uzun süre Fenerbahçe ile sıkı pazarlıklar yapan Rennes'in bu kez Ferdi için kapıyı çaldığı belirlendi. Avrupa Ligi'nde bu sezon Sarı-Lacivertliler ile aynı grupta yer alan Fransız kulübünün genç yıldız için 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edildi. Ancak alınan bilgilere göre; Fenerbahçe miktarı çok az bulduğu için teklif hiç düşünmeden geri çevrildi. Yönetimin şu anda Ferdi Kadıoğlu için beklentisinin en az 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

SEZON BİTMEDEN OLMAZ!
Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da çok önemli bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta forma giyerken takımına 2 asistlik katkıda bulundu. Yönetim, Jorge Jesus'un sisteminde çok önemli bir yeri olan Ferdi Kadıoğlu'nu sezon bitmeden göndermeye kesinlikle sıcak bakmıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın Transfermarkt verilerine göre; 12 milyon Euro piyasa değeri var. Ferdi Kadıoğlu son iki sezondaki çıkışıyla çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başardı. (Takvim)

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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Rennes'e ret!
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