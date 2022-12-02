Galatasaray, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Cimbom'da transfer atakları sürerken Van Aanholt'un yerine gelecek sol bek oyuncusu için yeni isimler ortaya çıkmaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar, Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Marcos Alonso'yu transfer listesine aldı. Cimbom, tecrübeli bek oyuncusunu transfer etmek için masaya oturacak. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Marcos Alonso'yu düşük bedelle devre arasında transfer etme isteyen Aslan, Barcelona yönetimini ikna etmeye çalışacak. (Fotomaç)