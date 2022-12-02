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Giriş Tarihi: 2.12.2022 10:52

Galatasaray, Barcelona'dan Marcos Alonso'yu istiyor

Galatasaray, Barcelona’dan Marcos Alonso’yu istiyor

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, öncelik verdiği sol transferinde yeni isim ortaya çıktı. Cimbom, Barcelona'dan Marcos Alonso'yu listeye aldı.

Galatasaray, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Cimbom'da transfer atakları sürerken Van Aanholt'un yerine gelecek sol bek oyuncusu için yeni isimler ortaya çıkmaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar, Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Marcos Alonso'yu transfer listesine aldı. Cimbom, tecrübeli bek oyuncusunu transfer etmek için masaya oturacak. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Marcos Alonso'yu düşük bedelle devre arasında transfer etme isteyen Aslan, Barcelona yönetimini ikna etmeye çalışacak. (Fotomaç)

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Galatasaray, Barcelona'dan Marcos Alonso'yu istiyor
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