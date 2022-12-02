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Giriş Tarihi: 2.12.2022 12:00

Galatasaray'dan 'Yerli Haaland' atağı: Bertuğ Yıldırım

Galatasaray’dan ’Yerli Haaland’ atağı: Bertuğ Yıldırım

Galatasaray, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım için harekete geçti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' diye övgüyle bahsettiği Bertuğ Yıldırım için Galatasaray'ın kolları sıvadığı ortaya çıktı.

Bu sezon 8 lig maçında 261 dakika forma bulmasına rağmen 2 gol ve 1 asistle oynayan 2002 doğumlu futbolcu için Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bir süredir görüşme halinde olduğu belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

İstanbul Sarıyer doğumlu genç oyuncu ise Hatayspor da izin verirse Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirtti. Galatasaray'ın ilgisinden oldukça memnun olan Bertuğ'un, iki takım arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği belirtildi. (Sporx)

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Galatasaray'dan 'Yerli Haaland' atağı: Bertuğ Yıldırım
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