2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz gruptan çıkmayı garantilerken, Güney Kore'nin ise galibiyet alması durumunda gruptan çıkma şansı bulunuyor. Peki, Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta, bugün mü? 2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?