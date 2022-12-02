2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz gruptan çıkmayı garantilerken, Güney Kore'nin ise galibiyet alması durumunda gruptan çıkma şansı bulunuyor. Peki, Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta, bugün mü? 2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak Güney Kore-Portekiz maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönetecek.
Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su, Woo-young, In-beom, Chang-hoon, Woo-yeong, Son, Gue-sung
Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Felix, Cristiano Ronaldo