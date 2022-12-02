Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 2.12.2022 14:31

Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı hangi kanalda?

Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Grup aşamasının son maçları bugün oynanacak ve son 16 turu heyecanı yarından itibaren başlayacak. Gözler ise, H Grubu’nda oynanacak olan Güney Kore Portekiz mücadelesine çevrildi. Hâlihazırda üst tura çıkmayı garantileyen Portekiz, grubu 3’te 3 ile bitirmek istiyor. Güney Kore ise karşılaşmadan galibiyet alıp, üst tura çıkabilmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Güney Kore Portekiz canlı izle ekranı

2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz gruptan çıkmayı garantilerken, Güney Kore'nin ise galibiyet alması durumunda gruptan çıkma şansı bulunuyor. Peki, Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta, bugün mü? 2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GÜNEY KORE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak Güney Kore-Portekiz maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönetecek.

GÜNEY KORE-PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su, Woo-young, In-beom, Chang-hoon, Woo-yeong, Son, Gue-sung

Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Felix, Cristiano Ronaldo

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Güney Kore Portekiz maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Güney Kore Portekiz maçı hangi kanalda?
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