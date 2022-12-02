Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güney Kore, tur için Portekiz karşısında! (CANLI)
Giriş Tarihi: 2.12.2022 17:43 Son Güncelleme: 2.12.2022 18:31

Güney Kore, tur için Portekiz karşısında! (CANLI)

Güney Kore, tur için Portekiz karşısında! CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşacak.

Education City Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.

CANLI | GÜNEY KORE 1-1 PORTEKİZ

GOL | 5' Ricardo Horta
GOL | 27' Young-Gwon Kim

Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.

Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.

Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.

İLK 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-won Kwon, Jin-su; In-beom Hwang, Jung; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son; Cho

Portekiz: Diogo Costa; Dalot, António Silva, Pepe, Cancelo; Neves, Vitinha, Nunes, João Mario; Cristiano, Ricardo Horta.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Kore, tur için Portekiz karşısında! (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA