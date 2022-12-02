İlkay Gündoğan’a Barcelona kancası

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın oyuncuyu yakından takip edildiği belirtildi. Katalan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edildi. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu aktarıldı.

2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan İspanyol basını ayrıca İlkay ile adı geçen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğunu öne sürdü.