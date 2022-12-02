Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlkay Gündoğan'a Barcelona kancası
Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:40

İlkay Gündoğan'a Barcelona kancası

İlkay Gündoğan’a Barcelona kancası

İlkay Gündoğan şimdilerde Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösterse de normal sezonda Manchester City'de Pep Guardiola'nın öğrencisi. İlkay turnuvada mücedele ederken İspanyol basınında transfer iddiası gündeme geldi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın oyuncuyu yakından takip edildiği belirtildi. Katalan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edildi. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu aktarıldı.

2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan İspanyol basını ayrıca İlkay ile adı geçen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğunu öne sürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
İlkay Gündoğan'a Barcelona kancası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA