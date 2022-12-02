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Giriş Tarihi: 2.12.2022 13:44 Son Güncelleme: 2.12.2022 13:46

Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması: İlgilenmiyoruz

Murat Sancak’tan Yunus Akgün açıklaması: İlgilenmiyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün geri döneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

İşte Murat Sancak'ın açıklaması:

"Bazı haber sitelerinde Yunus Akgün'ü Adana Demirspor istedi diye haberler çıkıyor. İtibar etmeyin. Yunus Akgün, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim. Transfer döneminde değiliz. Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil. Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız."

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Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması: İlgilenmiyoruz
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