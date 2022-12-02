Samsunspor'un rakibi Denizlispor

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Altaş Denizlispor'u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son 4 haftada sırasıyla Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 10 puan toplayan Samsunspor, Altaş Denizlispor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Moryke Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Emre Gültekin ve Berk Taşkın ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.