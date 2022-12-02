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Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:20

Samsunspor'un rakibi Denizlispor

AA

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Ligin zayıf takımlarından olan Altaş Denizlispor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak isteyen Samsunspor'da parola mutlak galibiyet olacak.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Altaş Denizlispor'u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son 4 haftada sırasıyla Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 10 puan toplayan Samsunspor, Altaş Denizlispor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Moryke Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Emre Gültekin ve Berk Taşkın ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.

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Samsunspor'un rakibi Denizlispor
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