Skandal maçın faturası çıktı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün yaptığı toplantıda Göztepe-Altay maçındaki olayları görüştü ve iki İzmir kulübüne ceza yağdırdı. Buna göre Göztepe, taraftarlarınınneden olduğu olaylarnedeniyle sahasında 4 maçseyircisiz oynama ve 112 binTL de para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Güney Tribün 219 ve Kuzey Tribün 207 nolu bloklara 1 maçlık kapatma geldi. Altay'a ise 6 maç seyircisizoynama cezası verildi. Ayrıca da 168 bin TL para cezası kesildi. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle de 17 bin 500 TL ceza daha verildi. O maçta misafir tribünde yer alan seyircilerin ise elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki deplasman için bloke edildi.
TUHAF İSTEK!
Altay Kulübü 1. Lig'de yapılan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe karşılaşmasının kadın ile çocuk taraftarlara açıkşekilde ilk dakikadan itibaren tekrar oynatılmasınıtalep etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasında işaret fişeği atan kişinin suçu münferit olarak işlediğini itiraf etmesine rağmen Altay'a karşı sosyal medya üzerinden sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğü savunuldu. Mücadele 0-0 devam ederken tatil edilmişti. Altay,ligin 16. haftasında oynayacağı Boluspormaçına siyah forma ile çıkma kararı aldı.