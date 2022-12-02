Skandal maçın faturası çıktı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün yaptığı toplantıda Göztepe-Altay maçındaki olayları görüştü ve iki İzmir kulübüne ceza yağdırdı.Ayrıca Güney Tribün 219 ve Kuzey Tribün 207 nolu bloklara 1 maçlık kapatma geldi.Ayrıca da 168 bin TL para cezası kesildi. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle de 17 bin 500 TL ceza daha verildi. O maçta misafir tribünde yer alan seyircilerin ise elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki deplasman için bloke edildi.Altay Kulübü 1. Lig'de yapılan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe karşılaşmasınınKulüpten yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasında işaret fişeği atan kişinin suçu münferit olarak işlediğini itiraf etmesine rağmen Altay'a karşı sosyal medya üzerinden sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğü savunuldu. Mücadele 0-0 devam ederken tatil edilmişti.