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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Skandal maçın faturası çıktı!

Skandal maçın faturası çıktı!

PFDK, Göztepe’ye evinde 4, Altay Kulübü’ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün yaptığı toplantıda Göztepe-Altay maçındaki olayları görüştü ve iki İzmir kulübüne ceza yağdırdı. Buna göre Göztepe, taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle sahasında 4 maç seyircisiz oynama ve 112 bin TL de para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Güney Tribün 219 ve Kuzey Tribün 207 nolu bloklara 1 maçlık kapatma geldi. Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca da 168 bin TL para cezası kesildi. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle de 17 bin 500 TL ceza daha verildi. O maçta misafir tribünde yer alan seyircilerin ise elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki deplasman için bloke edildi.

TUHAF İSTEK!
Altay Kulübü 1. Lig'de yapılan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe karşılaşmasının kadın ile çocuk taraftarlara açık şekilde ilk dakikadan itibaren tekrar oynatılmasını talep etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasında işaret fişeği atan kişinin suçu münferit olarak işlediğini itiraf etmesine rağmen Altay'a karşı sosyal medya üzerinden sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğü savunuldu. Mücadele 0-0 devam ederken tatil edilmişti. Altay, ligin 16. haftasında oynayacağı Boluspor maçına siyah forma ile çıkma kararı aldı.

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Skandal maçın faturası çıktı!
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