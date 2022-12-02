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Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:31 Son Güncelleme: 2.12.2022 11:32

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor'un rakibi Samsunspor

DHA
Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor’un rakibi Samsunspor

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Ligin zayıf takımlarından olan Altaş Denizlispor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak isteyen Samsunspor'da parola mutlak galibiyet olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Bodrumspor ile golsüz berabere kalan sonuncu Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak.

Ligde 14 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgiyle yalnız 6 puan toplayabilen Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "İki takımın da hedefleri farklı. Bizim için her maç final. Mutlak puanlar almalıyız. Samsunspor karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

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Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor'un rakibi Samsunspor
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