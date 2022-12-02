Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor’un rakibi Samsunspor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Bodrumspor ile golsüz berabere kalan sonuncu Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak.

Ligde 14 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgiyle yalnız 6 puan toplayabilen Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "İki takımın da hedefleri farklı. Bizim için her maç final. Mutlak puanlar almalıyız. Samsunspor karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.