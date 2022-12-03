2022 Dünya Kupası grup aşaması tarihe geçti!

DOHA (AA) - EMRE DOĞAN - Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanan 48 karşılaşmanın ardından 8 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükseldi.

Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Japonya, İspanya, Fas, Hırvatistan, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Güney Kore, son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

Ekvador, Katar, İran, Galler, Meksika, Suudi Arabistan, Tunus, Danimarka, Almanya, Kosta Rika, Belçika, Kanada, Kamerun, Sırbistan, Uruguay ve Gana ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Maç başına 2,5 gol

2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasında toplam 120 gol atıldı.

Maç başına 2,5 gol ortalamasının yakalandığı grup maçlarının en skorer takımları ise 9'ar kez fileleri havalandıran İngiltere ile İspanya oldu.

12 yıl sonra en az golün atılan grup aşaması

Katar 2022, Güney Afrika 2010'un ardından grup aşamasında en az golün atıldığı Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti.

Grup maçları dikkate alındığında 2010'da takımlar 101 kez fileleri havalandırırken, Brezilya 2014'te 136, Rusya 2018'de ise 122 gol kaydedildi.

ABD 1994'ten sonra ilk kez 3'te 3 yapan takım yok

2022 FIFA Dünya Kupası, 28 yıl sonra grup aşamasında 3'te 3 yapan takımın bulunmadığı turnuva olarak dikkat çekti.

ABD 1994'te hiçbir takım grup aşamasını 9 puanla tamamlayamadı. Bu turnuvanın ardından Katar 2022'ye kadar düzenlenen 6 Dünya Kupası'nda ise en az bir takım grup maçlarını kayıpsız geçmeyi başardı.

En golcü unvanı 5 futbolcuda

Katar'daki turnuvanın grup maçlarında en fazla gol atan oyuncu unvanını 5 isim paylaştı.

İspanya'dan Alvaro Morata, Fransa'dan Kylian Mbappe, İngiltere'den Marcus Rashford, Hollanda'dan Cody Gakpo ve Ekvador'dan Enner Valencia 3'er gol kaydetti.

166 sarı, 2 kırmızı kart çıktı

Katar 2022'de oynanan 48 grup müsabakasında hakemler 166 sarı ve 2 kırmızı kart gösterdi.

Grup aşamasında en fazla kart gören takım Suudi Arabistan (14) oldu. İngiltere ise bu süreçte kart çıkmayan tek ekip olarak dikkat çekti.

Turnuvanın geride kalan bölümünde Galler'in kalecisi Wayne Hennessey ile Kamerun'un golcü oyuncusu Vincent Aboubakar kırmızı kartla cezalandırıldı.

3 teknik direktör görevinden ayrıldı

Katar 2022'ye grup aşamasında veda eden 3 takımın teknik direktörü görevini bıraktı.

Belçika'da Roberto Martinez, Gana'da Otto Addo ve Meksika'da Gerardo Martino, yaşanan başarısızlığın ardından görevinden ayrıldı.

Ronaldo, Messi ve Neuer tarihe geçti

2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasında Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Manuel Neuer, yeni unvanlar elde etti.

Portekizli futbolcu Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu.

Turnuvanın favorilerinden Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi, 5 Dünya Kupası'nda da asist yapan ilk isim olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın file bekçisi Manuel Neuer ise 19 kezle Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen kaleci unvanını elde etti.

Kosta Rika-Almanya maçında Fransız hakem Stephanie Frappart görev yaptı. Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak adını tarihe yazdırdı.