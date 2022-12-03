Aboubakar’ın golü Kamerun’a yetmedi

Son 16'ya yükselmeyi ikinci maçta garantileyen Brezilya, dün Kamerun'a 1-0 mağlup olsa da grubu lider bitirdi ve Güney Kore ile eşleşti. Rotasyonlukadrosuyla karşılaşmaya başlayanSambacılar topa daha sahip olan taraftı ve rakip kaleye 7'si isabetli 21 şut gönderdi ancak fileleri bulamadı. 90+2'de sağ kanattan Mbekeli'nin yaptığı ortada Vincent Aboubakar topa kafayı vurarak golünü attı. 30 yaşındaki forvet, golsevincini formasını çıkararak yaşadığıiçin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Zinedine Zidane'dan (2006 Fransa-İtalya) bu yana gol attığı bir Dünya Kupası maçında kırmızı kartla cezalandırılan ilk oyuncu oldu. Mücadeleyi Kamerun kazansa da İsviçre'nin Sırbistan'ı yenmesi, Kamerun'un sonu oldu. Afrika ekibi turnuvaya veda etti.