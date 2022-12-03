Aboubakar’ın golü Kamerun’a yetmedi

Son 16'ya yükselmeyi ikinci maçta garantileyen Brezilya, dün Kamerun'a 1-0 mağlup olsa da grubu lider bitirdi ve Güney Kore ile eşleşti.topa daha sahip olan taraftı ve rakip kaleye 7'si isabetli 21 şut gönderdi ancak fileleri bulamadı. 90+2'de sağ kanattan Mbekeli'nin yaptığı ortada Vincent Aboubakar topa kafayı vurarak golünü attı.ve Zinedine Zidane'dan (2006 Fransa-İtalya) bu yana gol attığı bir Dünya Kupası maçında kırmızı kartla cezalandırılan ilk oyuncu oldu. Mücadeleyi Kamerun kazansa da İsviçre'nin Sırbistan'ı yenmesi, Kamerun'un sonu oldu. Afrika ekibi turnuvaya veda etti.