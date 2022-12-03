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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Aboubakar’ın golü Kamerun’a yetmedi

Aboubakar’ın golü Kamerun’a yetmedi
Son 16'ya yükselmeyi ikinci maçta garantileyen Brezilya, dün Kamerun'a 1-0 mağlup olsa da grubu lider bitirdi ve Güney Kore ile eşleşti. Rotasyonlu kadrosuyla karşılaşmaya başlayan Sambacılar topa daha sahip olan taraftı ve rakip kaleye 7'si isabetli 21 şut gönderdi ancak fileleri bulamadı. 90+2'de sağ kanattan Mbekeli'nin yaptığı ortada Vincent Aboubakar topa kafayı vurarak golünü attı. 30 yaşındaki forvet, gol sevincini formasını çıkararak yaşadığı için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Zinedine Zidane'dan (2006 Fransa-İtalya) bu yana gol attığı bir Dünya Kupası maçında kırmızı kartla cezalandırılan ilk oyuncu oldu. Mücadeleyi Kamerun kazansa da İsviçre'nin Sırbistan'ı yenmesi, Kamerun'un sonu oldu. Afrika ekibi turnuvaya veda etti.

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Aboubakar’ın golü Kamerun’a yetmedi
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