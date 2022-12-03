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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Alay eder gibi savunma!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Alay eder gibi savunma!

Göztepe-Altay maçında işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı yaralayan Furkan Ersanlı ifadesinde “İşaret fişeğini meşale sandım. Gösteri yapılacak zannettim” dedi

İzmir'de geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayarak karşılaşmanın tatil olmasına neden olan Furkan Ersanlı'nın (23) ayrıntılı ifadesine SABAH ulaştı. Adeta şaka gibi savunma yapan Furkan Ersanlı, "Ben işaret fişeğini pankartın altında buldum. İşaret fişeği olduğunu bilseydim almazdım. Ben meşale olarak yakacaktım. Karşı tarafa fırlatma gibi bir niyetim yoktu. Gösteri yapılacağını zannettim. Alkolün de etkisiyle o sırada ayağım kaydı. Bir anda işaret fişeği Göztepe taraftarlarının olduğu yere gitti. Çok pişmanım" dedi.

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