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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Almanya’nın utanç gecesi

UĞUR ÇEM
Almanya’nın utanç gecesi

Son iki Dünya Kupası’nda gruplarda elenen Almanya’da medya kılıçları çekti. “Utanç verici” başlığı gündeme damga vurdu

Favori geldiği Katar'da E Grubu'nda 3. olup turnuvadan erken ayrılan Almanya'da 2018'in ardından 2022'de de aynı son yaşandı. Alman medyasının en tirajlı gazetelerinden Bild, "Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung haberi, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" manşetiyle verdi. B.Z gazetesi de "Lanet felaket" başlığını kullandı. Alman taraftarların ise Kosta Rika maçı sonrasında Katarlı taraftarlar ile tartışmaları gündemde. Mesut Özil posteri açarak maç sonu bunları Almanlar'a gösteren Katarlılar, Panzerler'in büyük tepkisi ile karşılaştı.

MÜLLER MİLLİ FORMAYI ASTI
Almanya'nın yıldızı Thomas Müller, milli takım kariyerine nokta koydu. 2014 Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli ismi olan Müller, 120 maçta forma giymişti.

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Almanya’nın utanç gecesi
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