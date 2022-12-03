Almanya’nın utanç gecesi

Favori geldiği Katar'da E Grubu'nda 3. olup turnuvadan erken ayrılan Almanya'da 2018'in ardından 2022'de de aynı son yaşandı. Alman medyasının en tirajlı gazetelerinden Bild,başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung haberi,manşetiyle verdi. B.Z gazetesi debaşlığını kullandı. Alman taraftarların ise Kosta Rika maçı sonrasında Katarlı taraftarlar ile tartışmaları gündemde. Mesut Özil posteri açarak maç sonu bunları Almanlar'a gösterenAlmanya'nın yıldızı Thomas Müller, milli takım kariyerine nokta koydu. 2014 Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli ismi olan Müller, 120 maçta forma giymişti.