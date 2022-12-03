Bir sakatlıktan daha fazlası!

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ayak bileği ile dizinden sakatlanan ve 3 ay takımdan uzak kalacak olan Joao Pedro'nun durumu F.Bahçe'de birçok sorunu beraberinde getirdi.Ayrıca Pedro'yu İtalyan ekibi Torino takip ediyordu.Ancak sakatlıkla bu ihtimal de ortadan kalktı. Yeni bir planlama ile durum değerlendirmesi yapacak olan Fenerbahçe teknik heyeti ile yönetimin, belirlenecek yol haritası üzerinden çalışmalarına gecikmeden başlayacağı öğrenildi.Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla boy gösteren ve attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, takımının elenmesi sonrası tatil yapmadı. 5 Aralık'a kadar izin verilen yıldız futbolcu, dün İstanbul'a geldi. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 6 Aralık'ta takımla birlikte Antalya kampına götürüleceği öğrenildi.