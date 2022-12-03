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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Bir sakatlıktan daha fazlası!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Bir sakatlıktan daha fazlası!

30 yaşındaki yıldızın 3 ay oynayamayacak olması Kanarya’nın transfer planlarını değiştirdi. Torino’nun olası teklifi de rafa kalktı

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ayak bileği ile dizinden sakatlanan ve 3 ay takımdan uzak kalacak olan Joao Pedro'nun durumu F.Bahçe'de birçok sorunu beraberinde getirdi. Teknik direktör Jesus'un kadrosunda en az 5 forvet oyuncusu görmek istemesi nedeniyle Valencia, Batshuayi ve King'in yanına mecburen yeni santrfor arayışına girecek olan sarı-lacivertlilerde gönderilme ihtimali olan Serdar Dursun da takımda tutulabilir. Ayrıca Pedro'yu İtalyan ekibi Torino takip ediyordu. Çizme kulübü, ocak ayında iyi bir teklifle F.Bahçe'nin kapısını çalmayı planlıyordu. Ancak sakatlıkla bu ihtimal de ortadan kalktı. Yeni bir planlama ile durum değerlendirmesi yapacak olan Fenerbahçe teknik heyeti ile yönetimin, belirlenecek yol haritası üzerinden çalışmalarına gecikmeden başlayacağı öğrenildi.

TATİL YAPMADAN İSTANBUL'A GELDİ
Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla boy gösteren ve attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, takımının elenmesi sonrası tatil yapmadı. 5 Aralık'a kadar izin verilen yıldız futbolcu, dün İstanbul'a geldi. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 6 Aralık'ta takımla birlikte Antalya kampına götürüleceği öğrenildi.

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Bir sakatlıktan daha fazlası!
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