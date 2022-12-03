Galatasaray’dan yabancı çıkarması

Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili dün önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. Kuruçeşme Divan'daki toplantıya Galatasaray, en geniş katılımıyla adeta çıkarma yaptı.sarı-kırmızılı kulübün Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile idari menajer Ayhan Akman da zirvede hazır bulundu. Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç toplantının ardından konuyla ilgili şunları söyledi: "Bazı arkadaşlar '30 yaş üstü yabancı olmasın' dedi. Sayın Çebi de kendi penceresinden haklı... '7+4'e göre planlamamı hazırladım' diyor. Haksız kimse de yok.Organizasyonu düzenleyen genel sekreterimiz Çağrı İlk'e teşekkür ediyorum. Biz kulüpler olarak kendi adımıza pozisyonumuzu belirledikten sonra TFF ile birlikte bunun adını koyacağız."