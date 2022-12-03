Güney Kore 90+1’de uçtu

Katar 2022'de dün de son 16 turu için nefes kesen maçlar oynandı. H Grubu'nda Güney Kore, daha önce turu garantileyen Portekiz'i 2-1 mağlup ederek bileti aldı. 5. dakikadaile öne geçen Portekiz'e, Güney Kore 27. dakikadaile karşılık verdi. Mücadelede son sözü 90+1'desöyledi: 2-1. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Güney Kore, puanı ve averajı eşitlediği Uruguay'dan 2 gol fazla attığı için adını son 16'ya yazdırdı. Grubu lider bitiren Portekiz'de maça ilk 11'de başlayanUruguay, iki takımı da yakından ilgilendiren kritik maça hırslı ve tempolu başladı. Gana ise öncelikle savunmayı düşünüyordu. Ama ilk ileriye çıktıklarında maçın kader anı geldi. 21. dakikada hakem, VAR'dan Gana lehine penaltı verdi. Bütün takım oyuncuları bu karara çok sinirlendiler. Eğer. Ayew'in kötü vuruşu gol olmadı, sonrasında Uruguay skor avantajını sağlayınca takım üzerindeki stresi attı. Sonra da ikinci golü buldular. İkinci devre ise Uruguay iki farklı skor avantajını düşünerek. Gana farkı bire indirecek bazı pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Uruguay maçtan galibiyetle ayrılsa daBu Dünya Kupası gerçekten kimsenin inanamadığı sürprizlere sahne oluyor.