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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Güney Kore 90+1’de uçtu

Güney Kore 90+1’de uçtu
Katar 2022'de dün de son 16 turu için nefes kesen maçlar oynandı. H Grubu'nda Güney Kore, daha önce turu garantileyen Portekiz'i 2-1 mağlup ederek bileti aldı. 5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçen Portekiz'e, Güney Kore 27. dakikada Young-Gwon Kim ile karşılık verdi. Mücadelede son sözü 90+1'de Hee-Chan Hwang söyledi: 2-1. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Güney Kore, puanı ve averajı eşitlediği Uruguay'dan 2 gol fazla attığı için adını son 16'ya yazdırdı. Grubu lider bitiren Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Ronaldo 65 dakika sahada kaldı.

BİR GÖRÜŞ / Ömer ÜRÜNDÜL
İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR!
Uruguay, iki takımı da yakından ilgilendiren kritik maça hırslı ve tempolu başladı. Gana ise öncelikle savunmayı düşünüyordu. Ama ilk ileriye çıktıklarında maçın kader anı geldi. 21. dakikada hakem, VAR'dan Gana lehine penaltı verdi. Bütün takım oyuncuları bu karara çok sinirlendiler. Eğer penaltı gol olsaydı bu stresteki Uruguaylı futbolcular maçı çeviremezlerdi. Ayew'in kötü vuruşu gol olmadı, sonrasında Uruguay skor avantajını sağlayınca takım üzerindeki stresi attı. Sonra da ikinci golü buldular. İkinci devre ise Uruguay iki farklı skor avantajını düşünerek oyunu geride kabul edip kontratak futboluna döndü. Gana farkı bire indirecek bazı pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Uruguay maçtan galibiyetle ayrılsa da Güney Kore, Portekiz'i yenince Uruguay elenmiş oldu. Bu Dünya Kupası gerçekten kimsenin inanamadığı sürprizlere sahne oluyor.

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Güney Kore 90+1’de uçtu
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