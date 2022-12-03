İcardi derbiye yetişecek

Bileği dönen Oliveira'yı bir aylığına kaybeden G.Saray'da sakatlar kervanına Mauro İcardi de katıldı.hisseden Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Florya'da tedavisine devam edilecek olan 29 yaşındaki oyuncu, ocak ayında liginoynanacak F.Bahçe derbisine yetiştirilecek.G.Saray ilk hazırlık maçını bugün Rayo Vallecano ile yapacak. Nef Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak mücadele Smart Spor'dan yayınlanacak. Salı günü bir başka İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Antalya kampında iseile hazırlık maçı yapacak.