Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İcardi derbiye yetişecek
Giriş Tarihi: 3.12.2022

İcardi derbiye yetişecek

İcardi derbiye yetişecek

29 yaşındaki Arjantinli forvetin sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildi. 1 ay sahalardan uzak kalacak Mauro İcardi, F.Bahçe maçında hazır olacak

Bileği dönen Oliveira'yı bir aylığına kaybeden G.Saray'da sakatlar kervanına Mauro İcardi de katıldı. Çarşamba günkü idmanda arka adalesinde zorlanma hisseden Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Florya'da tedavisine devam edilecek olan 29 yaşındaki oyuncu, ocak ayında ligin 18. haftasında oynanacak F.Bahçe derbisine yetiştirilecek.

ASLAN SAHNEDE
G.Saray ilk hazırlık maçını bugün Rayo Vallecano ile yapacak. Nef Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak mücadele Smart Spor'dan yayınlanacak. Salı günü bir başka İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Antalya kampında ise Adana Demirspor ve Toulouse ile hazırlık maçı yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! "Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz"
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
SON DAKİKA | Necip Fazıl Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan küresel güçlere net mesaj: Başaramayacaklar
SON DAKİKA: TOKİ konut başvurusu yapanlar dikkat! Bakanlık uyardı
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi derbiye yetişecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA