Josef ile 1 yıl daha

Josef de Souza bu sezon hem sakatlık hem de mental olarak sıkıntılı süreçler yaşamıştı. Siyahbeyazlıların tecrübeli isminin performansı da buna bağlı olarak düşüş gösterdi.Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Josef de Souza, mukavelesini uzatmak için yönetimden haber bekliyor. Siyah-beyazlı idarecilerin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili +1 yıl daha kalması düşüncesi ağır bastığı öğrenildi.Güneş, ilk iki sezonunda sergilediği performansla birlikte takımın en iyilerinden olan ve taraftarın da sevgisini kazanan Josef'i yeniden hırslı bir şekilde sahaya odaklamak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon Atiba'nın da devam etmeyeceğini düşünerek takıma bir tecrübeli ismin fayda sağlayacağına inanıyor.Ancak bu kez 1.6 milyon Euro maaş yerine 1 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı kaydedildi.