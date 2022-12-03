Kafasını kullandı yıldızları kazandı

F Grubu'nun zayıf halkası görünen Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Afrika futbolunun gururu oldu. Kanada'yı 2-1 devirerek son 16'ya kalan Afrika ülkesinin 47 yaşındaki çalıştırıcısı, takımıyla kısa sürede çok iş yaptı.Eski hocaları Halilodzic ile kavgalı olan Hakim Ziyech ve Noussair Mazraoui'yi yeniden takıma kazandıran Regragui, turnuvanın gizli favorilerinden görülen Belçika'yı saf dışı bırakıp Hırvatistan'ı da geçerek grubunu lider bitirdi.Faslılar'ın yoğun olarak yaşadığı Hollanda'da Fas'ın turu geçmesi sonrasında olaylar çıktı. Taşkınlıklar nedeniyle toplamda 11 holigan gözaltına alındı.