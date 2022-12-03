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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Kafasını kullandı yıldızları kazandı

UĞUR ÇEM
Kafasını kullandı yıldızları kazandı

3 ay önce kaos içinde aldığı Fas’ı son 16 turuna çıkaran Regragui’nin başarısının altında yıldızları ikna etmesi var

F Grubu'nun zayıf halkası görünen Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Afrika futbolunun gururu oldu. Kanada'yı 2-1 devirerek son 16'ya kalan Afrika ülkesinin 47 yaşındaki çalıştırıcısı, takımıyla kısa sürede çok iş yaptı. Fas Ligi şampiyonu yaptığı Cazablanca sonrasında kollarını milli takım için sıvayan Walid Regragui, önce birliği sağladı. Eski hocaları Halilodzic ile kavgalı olan Hakim Ziyech ve Noussair Mazraoui'yi yeniden takıma kazandıran Regragui, turnuvanın gizli favorilerinden görülen Belçika'yı saf dışı bırakıp Hırvatistan'ı da geçerek grubunu lider bitirdi. En son 1986'da son 16'ya kalan Fas'ın 36 yıllık hasretini sona erdirdi.

HOLLANDA'YI KARIŞTIRDILAR
Faslılar'ın yoğun olarak yaşadığı Hollanda'da Fas'ın turu geçmesi sonrasında olaylar çıktı. Taşkınlıklar nedeniyle toplamda 11 holigan gözaltına alındı.

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Kafasını kullandı yıldızları kazandı
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