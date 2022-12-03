Kartal gümrükte yakaladı!

İlk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, bu kez Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırladı. Maça hareketli başlayan siyahbeyazlıların etkisi kısa sürdü.Beşiktaş kalesine yaklaşmaya başladı ve 33'te Kazım Kazım'ın golü geldi. İkinci yarıda ise topa sahip olan ve kısa paslarla kaleye gitmeye çalışan ev sahibi ekip, set hücumunda boşluk bulmakta zorlandı. Kalabalık savunmayı aşmakta güçlük çeken Beşiktaş;Maçın son bölümünde oyuna dahil olan 17 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy'un hazırladığı pozisyonu Kerem Atakan Kesgin, kaleci Viviano'nun tersine yaptığı güzel vuruşla sonuçlandırdı.İkinci devre oyuna dahil oldu. Şut denemelerinden çekinmedi, rakip kaleyi düşündü ve sonunda golünü de attı. Biraz daha hareketli olup güçlenmeli.Beşiktaş'ın orta sahasında en tempolu oyuncuydu. Aktif olarak sorumluluk alıp top taşıdı, pas dağılımını yönetti, mücadeleye girdi.İkinci yarı oyuna giren Brezilyalı stoper, savunmada önemli müdahalelerde bulundu. Bire birlerde rakiplerine geçit vermedi.Hem İstanbulspor hem Karagümrük karşılaşmasında topla buluştuğu anlarda dikkat çekti. Bu kez asist yaparak maçı tamamladı.