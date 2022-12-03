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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Kartal gümrükte yakaladı!

Kartal gümrükte yakaladı!

Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Karagümrük ile berabere kaldı. Kazım Kazım’ın golüne siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki Semih’in asistinde Kerem Atakan Kesgin ile yanıt verdi

İlk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, bu kez Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırladı. Maça hareketli başlayan siyahbeyazlıların etkisi kısa sürdü. Karagümrük oyunu dengeleyip rahat pas yapınca Beşiktaş kalesine yaklaşmaya başladı ve 33'te Kazım Kazım'ın golü geldi. İkinci yarıda ise topa sahip olan ve kısa paslarla kaleye gitmeye çalışan ev sahibi ekip, set hücumunda boşluk bulmakta zorlandı. Kalabalık savunmayı aşmakta güçlük çeken Beşiktaş; Cenk, Gedson ve Redmond ile zayıf denemelerde bulundu. Maçın son bölümünde oyuna dahil olan 17 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy'un hazırladığı pozisyonu Kerem Atakan Kesgin, kaleci Viviano'nun tersine yaptığı güzel vuruşla sonuçlandırdı.

DİKKAT ÇEKENLER
KEREM ATAKAN: İkinci devre oyuna dahil oldu. Şut denemelerinden çekinmedi, rakip kaleyi düşündü ve sonunda golünü de attı. Biraz daha hareketli olup güçlenmeli.
GEDSON FERNANDES: Beşiktaş'ın orta sahasında en tempolu oyuncuydu. Aktif olarak sorumluluk alıp top taşıdı, pas dağılımını yönetti, mücadeleye girdi.
WELİNTON SOUZA: İkinci yarı oyuna giren Brezilyalı stoper, savunmada önemli müdahalelerde bulundu. Bire birlerde rakiplerine geçit vermedi.
SEMİH KILIÇSOY: Hem İstanbulspor hem Karagümrük karşılaşmasında topla buluştuğu anlarda dikkat çekti. Bu kez asist yaparak maçı tamamladı.

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Kartal gümrükte yakaladı!
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