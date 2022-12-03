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Giriş Tarihi: 3.12.2022 12:14

Son dakika: Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Son dakika: Beşiktaş’ın borcu belli oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarının 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olduğu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarının 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olduğu açıkladı.

Beşiktaş'ta 2022 yılının son olağan divan kurulu toplantısına, Vodafone Park Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlandı. Divan kurulu faaliyetlerinin okunmasının ardından Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk açılış konuşmasını yaptı. Yamantürk'ün ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Cem Sezgin, siyah beyazlı kulübün net borcunu açıkladı.

Denetleme Kurulu'nun raporlarına göre Beşiktaş'ın güncel borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL.

Divan Kurulu toplantısı yönetim faaliyetlerinin açıklanmasından sonra Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasıyla devam edecek.

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Son dakika: Beşiktaş'ın borcu belli oldu
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