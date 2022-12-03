Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro Fenerbahçe'nin planlarını bozdu! Bir sakatlıktan fazlası...
Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro Fenerbahçe'nin planlarını bozdu! Bir sakatlıktan fazlası...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro Fenerbahçe’nin planlarını bozdu! Bir sakatlıktan fazlası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 30 yaşındaki yıldız Joao Pedro'nun 3 ay oynayamayacak olması, transfer planlarını değiştirdi. Torino’nun olası teklifi de rafa kalktı...

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ayak bileği ile dizinden sakatlanan ve 3 ay takımdan uzak kalacak olan Joao Pedro'nun durumu F.Bahçe'de birçok sorunu beraberinde getirdi.

Teknik direktör Jesus'un kadrosunda en az 5 forvet oyuncusu görmek istemesi nedeniyle Valencia, Batshuayi ve King'in yanına mecburen yeni santrfor arayışına girecek olan sarı-lacivertlilerde gönderilme ihtimali olan Serdar Dursun da takımda tutulabilir.

Ayrıca Pedro'yu İtalyan ekibi Torino takip ediyordu. Çizme kulübü, ocak ayında iyi bir teklifle F.Bahçe'nin kapısını çalmayı planlıyordu. Ancak sakatlıkla bu ihtimal de ortadan kalktı. Yeni bir planlama ile durum değerlendirmesi yapacak olan Fenerbahçe teknik heyeti ile yönetimin, belirlenecek yol haritası üzerinden çalışmalarına gecikmeden başlayacağı öğrenildi.

TATİL YAPMADAN İSTANBUL'A GELDİ

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla boy gösteren ve attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, takımının elenmesi sonrası tatil yapmadı. 5 Aralık'a kadar izin verilen yıldız futbolcu, dün İstanbul'a geldi. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 6 Aralık'ta takımla birlikte Antalya kampına götürüleceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! "Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz"
Vincenzo Montella, Sabah Spor’a konuştu! Yunus Akgün için olay itiraf “Jorge Jesus benim rakibim değil…”
SON DAKİKA | Necip Fazıl Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan küresel güçlere net mesaj: Başaramayacaklar
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
SON DAKİKA: TOKİ konut başvurusu yapanlar dikkat! Bakanlık uyardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro Fenerbahçe'nin planlarını bozdu! Bir sakatlıktan fazlası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA