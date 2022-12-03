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Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Kulüpler Birliği çalıştayına çıkarma

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Kulüpler Birliği çalıştayına çıkarma

Son dakika Galatasaray haberleri: Kulüpler Birliği'nin yabancı kuralıyla ilgili düzenlediği çalıştaya Galatasaray, en geniş katılımı gösteren kulüp oldu.

Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili dün önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. Kuruçeşme Divan'daki toplantıya Galatasaray, en geniş katılımıyla adeta çıkarma yaptı.

Yabancı sayısının sınırsız olmasını isteyen sarı-kırmızılı kulübün Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile idari menajer Ayhan Akman da zirvede hazır bulundu.

Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç toplantının ardından konuyla ilgili şunları söyledi: "Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip önümüzdeki sezon uygulamak. Şu anda net bir karar veremedik. Bazı arkadaşlar '30 yaş üstü yabancı olmasın' dedi. Sayın Çebi de kendi penceresinden haklı... '7+4'e göre planlamamı hazırladım' diyor. Haksız kimse de yok. Herkesin hemfikir olduğu konu var, artı olmasın. Organizasyonu düzenleyen genel sekreterimiz Çağrı İlk'e teşekkür ediyorum. Biz kulüpler olarak kendi adımıza pozisyonumuzu belirledikten sonra TFF ile birlikte bunun adını koyacağız."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Kulüpler Birliği çalıştayına çıkarma
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