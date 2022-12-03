Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Trezeguet’nin Visca mutluluğu!

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı. İstekli görüntüsü ile dikkat çeken yıldız futbolcunun dönüşüne ise en çok sol kanattaki takım arkadaşı Trezeguet seviniyor.

Visca'nın yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olmasından dolayı çok mutlu. Hem saha içinde hem de saha dışında birlikte vakit geçirerek uyumlarını artırmaya çalışan ikilinin bu durumu teknik heyeti de memnun ediyor.

FIRTINA A SPOR'DA

Trabzonspor Antalya'daki ilk hazırlık maçına çıkıyor. 29 Kasım'da başlayan ve 9 Aralık'ta bitecek kampta bordo-mavililer, bugün İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Regnum Carya sahasındaki mücadele 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

