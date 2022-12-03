Süper ikili

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı.Visca'nın yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olmasından dolayı çok mutlu.Trabzonspor Antalya'daki ilk hazırlık maçına çıkıyor. 29 Kasım'da başlayan ve 9 Aralık'ta bitecek kampta bordo-mavililer, bugün İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Regnum Carya sahasındaki mücadele 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak