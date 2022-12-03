Süper ikili

Trabzonspor’un iki kanat oyuncusu Visca ile Trezeguet, Antalya kampında yavaş yavaş uyum sağlamaya başladı
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca, Antalya kampında form tutmaya başladı. İstekli görüntüsüile dikkat çeken yıldız futbolcunundönüşüne ise en çok sol kanattakitakım arkadaşı Trezeguet seviniyor. Visca'nın yokluğunda kanat organizasyonları ağırlıklı olarak kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı oyuncu, üzerindeki baskının azalacak olmasından dolayı çok mutlu. Hem saha içinde hem de saha dışındabirlikte vakit geçirerek uyumlarınıartırmaya çalışan ikilinin budurumu teknik heyeti de memnunediyor.
FIRTINA A SPOR'DA
Trabzonspor Antalya'daki ilk hazırlık maçına çıkıyor. 29 Kasım'da başlayan ve 9 Aralık'ta bitecek kampta bordo-mavililer, bugün İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Regnum Carya sahasındaki mücadele 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak