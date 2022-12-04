Galatasaray’da gündem yeniden Matias Vina

MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE

Galatasaray yönetimi 2026 yılına kadar Roma ile sözleşmesi olan Vina için önce kiralık olarak tranfer teklifinde bulunacak. Bonservisi güncel olarak 6 milyon olan oyuncu için Roma indirim yaparsa bonservisiyle tamamlanmak istenecek. Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncuları Fernando Muslera ile Torreira, genç sol bek için devreye girdiler. İki isim de sol bek oyuncusunu İstanbul'a getirmek için taraftarı ve kenti anlatmaya başlandığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray'ın anlaşma sağlamasına rağmen yabancı oyuncu kontenjanından dolayı kadroya dahil edilemeyen Vina için Serie A ekibi ayrılığa sıcak bakıyor. Galatasaray, devre arasında takımdan yabancı oyuncuların gönderilmesi sonrası yer açarak sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. (Ajansspor)