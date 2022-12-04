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Giriş Tarihi: 4.12.2022 11:20 Son Güncelleme: 4.12.2022 11:21

Galatasaray'da gündem yeniden Matias Vina

Galatasaray’da gündem yeniden Matias Vina

Galatasaray'da transferde sol bek transferi için çalımaları sürdürürken Serie A ekibi Roma formasu giyen Matias Vina, tekrardan gündeme geldi.

Galatasaray, Hollandalı oyuncu Van Aanholt'un performansından memnun olmaması sonrası tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, sol bek bölgesinde önce genç oyuncu Kazımcan Karataş'ı denerken daha sonra kadro dışı olan Emre Taşdemir'i kadroya alarak denemeye başladı. Kaptan Fernando Muslera'nın önerisi sonrası Galatasaray, sol bek transferi için gündemine aldığı Matias Vina için tekrardan girişimlere başladı. Sezon başında anlaşma sağlayamayan Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için tekrardan nasaya oturma kararı aldı.

MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE
Galatasaray yönetimi 2026 yılına kadar Roma ile sözleşmesi olan Vina için önce kiralık olarak tranfer teklifinde bulunacak. Bonservisi güncel olarak 6 milyon olan oyuncu için Roma indirim yaparsa bonservisiyle tamamlanmak istenecek. Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncuları Fernando Muslera ile Torreira, genç sol bek için devreye girdiler. İki isim de sol bek oyuncusunu İstanbul'a getirmek için taraftarı ve kenti anlatmaya başlandığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray'ın anlaşma sağlamasına rağmen yabancı oyuncu kontenjanından dolayı kadroya dahil edilemeyen Vina için Serie A ekibi ayrılığa sıcak bakıyor. Galatasaray, devre arasında takımdan yabancı oyuncuların gönderilmesi sonrası yer açarak sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. (Ajansspor)

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Galatasaray'da gündem yeniden Matias Vina
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