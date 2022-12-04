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Giriş Tarihi: 4.12.2022 16:45

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Türkiye'den ayrıldı

DHA
Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Türkiye’den ayrıldı

Galatasaray, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında da açıklama yaptı.

Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü dinamik ısınmayla başladı. Sonrasında oyuncular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda pas oyununun ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

ICARDI ARJANTİN'E GİTTİ

Öte yandan sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyeti tarafından devam edilecek.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Türkiye'den ayrıldı
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