Güney Koreli Cho Gue-Sung’un takipçisi 2 milyon arttı! Yıldız oyuncu telefonunu kapattı

Güney Kore'nin Portekiz, Uruguay ve Ganalı gruptan ikinci olarak çıkmasında attığı 2 gol ile büyük pay sahibi olan Cho Gue-Sung, sosyal medyada da inanılmaz bir takipçi artışı ile gündeme geldi. Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu" gibi sözlere yer verildi.