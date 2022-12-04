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Giriş Tarihi: 4.12.2022 14:33 Son Güncelleme: 4.12.2022 14:41

Güney Koreli Cho Gue-Sung'un takipçisi 2 milyon arttı! Yıldız oyuncu telefonunu kapattı

Güney Koreli Cho Gue-Sung’un takipçisi 2 milyon arttı! Yıldız oyuncu telefonunu kapattı

2022 Dünya Kupası'nda son 16 biletini kapan Güney Kore'de golcü oyuncu Cho Gue-Sung, artan hayranları nedeniyle telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Güney Kore'nin Portekiz, Uruguay ve Ganalı gruptan ikinci olarak çıkmasında attığı 2 gol ile büyük pay sahibi olan Cho Gue-Sung, sosyal medyada da inanılmaz bir takipçi artışı ile gündeme geldi. Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu" gibi sözlere yer verildi.

2 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİ GELDİ
Dünya Kupası başlamadan önce 20 bin takipçisi bulunan Gue-Sung, attığı goller ve sosyal medyadaki yorumlara göre 'yakışıklılığı' ile takipçi sayısı 2.1 milyon kişiye çıktı. 1998 doğumlu Cho Gue-Sung, çocukken defansif orta saha oynarken, 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Güney Koreli Cho Gue-Sung'un takipçisi 2 milyon arttı! Yıldız oyuncu telefonunu kapattı
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