İtalya’da Terim efsanesi bitmez

Aslında şöyle bakmak lazımolaya, nedir güzel olan; geliyorsunuzve Türkiye'nin hikâyesinebakıyorsunuz, İtalya'ya çok yakınolduğunu görüyorsunuz.İnsanlar birbirine çokbenziyor.Ben Fatih Terim'den sonraonun çalıştığı takımlarda çalıştım.Fiorentina ve Milan'da.Özellikle Fiorentina'da ne kadarçok sevildiğini ve hâlâ bir imparatorolarak herkesin anılarındabir iz olarak kaldığını hem hissettimhem de gördüm.biradam olduğunu söyleyebiliriz.Sadece Türkfutbolu değil degenel olarakdüşüncemşu;MeselaFiorentina'dafutbolculuktan sonrateknik adam olarakda çağrıldım, hep sevilipsayıldım.Bu benim için büyük şans oldu. Babam sadece fabrikada çalışmıyorduaynı zamanda kendi çapında ikinci bir işi vardı. Sürekliçalışan bir adamdı ve sorumluluk sahibi olmanın ne olduğunubabamdan öğrendim. O yüzden çalışanların da hissiyatının ne olduğunuanlayan biri olduğumu düşünüyorum. Öyle bir çocukluk yaşadım kiçok mutluydum. Babam hem hafta içi hem hafta sonu günde 18 saat çalışmasınarağmen bizi ihmal etmedi. Belki tatile gidemiyorduk ama ailemle,sorumluluk sahibi biri olarak yetiştirilmenin güzelliğini biliyorum.Şimdiki jenerasyona bu duyguyu geçirmek tabi ki daha zor. İki,üç tane jenerasyon geçti üstünden ve dünya da çok değişti.Ama ben bu hissiyatı onlara öğretmek için elimden geleniyapıyorum.Ailem olmadan burada durmak benim için çokbüyük fedakarlık. Küçük oğlum 10 yaşında.Direkt benimle gelmek istedi. Ergenlik çağıyaşayan bir kızım var. O da kati suretle hiçbiryere gitmek istemiyor. Ama buradaolmalarını isterdim.Sezon ortası olmasına rağmenseyrettiğimizi söyleyebilirim.AçıkçasıHerkesherkesi yenebiliyor.Çok zor bir soru bu. Amauzun bir yolculuk yapabilirlergibi.de varlığınıyok saymamamız gerekiyor.da özellikle karakteristikolarak zor yenilen bir takım.Son döneme baktığınızdaAvrupa Şampiyonu olan birİtalya var ve muazzam bir işçıkarmışlardı. Ama özellikleson maçYakın dönemde çok iyi işleryaptıkları için gidememeleriüzüntümüzü büyüttü.Türkiye'de çok mutluyum ve en büyük hayal kırıklığım şu ana kadar hâlâ Türkçe öğrenememek. Türk halkından bu konuda gerçekten özür diliyorum. Konuşmayı çok isterdim ama şunu da eklemem lazım. Çok yetenekli bir tercümana sahip olduğum için (Gaetano Daniele Salierno) öğrenme konusunda motivasyonumu yitiriyorum.Ailem ve arkadaşlarımla defalarca İstanbul'a geldim. Hep beğendiğim bir ülke oldu.Türk ve Adana mutfağı olarakher şeyi çok beğeniyorum ve yiyorum.ÇünküAslında bazen İtalyan mutfağındada aynı sorunu yaşıyorumEğer Türkiye'de yiyeceksem sonunakadar pide diyorum. İtalya daolursam sonuna kadar İtalyan pizzası.Çünkü farklı ikisi de.Pizza en iyi şekildeyapılır. Şimdi canım pizza istedisenin yüzünden. Başkanımız özelbir uçuş ayarlarsa sizinle birlikteNapoli'ye pizza yemeye gidelim.Deniz ürünüyle yapılan bir makarnaçeşidi var onu severim. Midye ileyapılan spagetti var. O da çok çok güzel.Türk kahvesi biraz sert oluyor. Espressoda aynı şekilde. O yüzden aradagidip geliyorum.Hemen hemen her şeyi dinlerim.Evde müziği eşim seçer, o bukonuda çok iyi. Üzgünsem, mutlulukverici şarkılar açıyorum. Mutluolduğumda daha sakin şarkılar seçiyorum,mutluluğum tavan yapmasındiye. Dengede tutmaya çalışıyorum.Montella, Tuncay Kurtuluş'un 'Kendinize bir soru sorsanız ne olurdu' sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu kadar uzun aranın olduğu bir turnuvadan sonra nasıl bir sezon olacağını sorardım. Cevabını çok merak ediyorum. Sil baştan yeni bir sezon başlayacak gibi."