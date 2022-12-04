İtalya’da Terim efsanesi bitmez

"Ben Fatih Terim'den sonra onun çalıştığı takımlarda çalıştım. Bir imparator olarak, herkesin anılarında olduğunu gördüm. Kişiliğiyle, iz bırakmış diyebilirim" "Türkiye'de sadece hoca değil, iyi bir insan olarak da hatırlanmak isterim. Yarın bir gün ailemle yeniden geldiğimde beni sevdiklerini görürsem mutlu olurum"
Vincenzo Montella, sadece Adana'dadeğil Türkiye'nin genelindeseviliyor. G.Saray'ı çalıştıranvatandaşınız Mancini de aynıilgiyi görmüştü. İtalyan hocalariçin Türkiye'de çalışmak nasılbir deneyim?
Aslında şöyle bakmak lazımolaya, nedir güzel olan; geliyorsunuzve Türkiye'nin hikâyesinebakıyorsunuz, İtalya'ya çok yakınolduğunu görüyorsunuz. Coğrafikonuma baktığınızda birbirineyakın iki tane millet var. Tekfark din. İnsanlar birbirine çokbenziyor. Fatih Terim, kısa bir dönemgeçirse de İtalya'da çok seviliyor.Bunun nedeni ne olabilir?
Ben Fatih Terim'den sonraonun çalıştığı takımlarda çalıştım.Fiorentina ve Milan'da.Özellikle Fiorentina'da ne kadarçok sevildiğini ve hâlâ bir imparatorolarak herkesin anılarındabir iz olarak kaldığını hem hissettimhem de gördüm. Benceböyle bir iz bırakabilmekiçin öncelikle insanın kişiliğiçok önemlidir ve gerçektenFiorentina'da kişiliğiyleiz bırakmış biradam olduğunu söyleyebiliriz. Siz Türk futbolunanasıl iz bırakmakistersiniz?
Sadece Türkfutbolu değil degenel olarakdüşüncemşu; hoca olarakdeğil, iyiinsan olarakhatırlanmak vesayılmak. MeselaFiorentina'dafutbolculuktan sonrateknik adam olarakda çağrıldım, hep sevilipsayıldım. Yarın birgün ailemle buraya geldiğimdebeni sevdiklerinitekrardan görürsem gerçektenbu beni mutlu eder.
FAKİR AMA MUTLUYDUK
Adana Demirspor, demiryolu işçilerinin kurduğubir takım. Siz de Napoli'nin bir kasabasında(Pomigliano d'Arco) doğdunuz. Babanız araba fabrikasındaçalışıyordu… İşçi çocuğu Montella ile işçi takımıAdana Demirspor buluşmasında kimyalar uydu mu?
Bu benim için büyük şans oldu. Babam sadece fabrikada çalışmıyorduaynı zamanda kendi çapında ikinci bir işi vardı. Sürekliçalışan bir adamdı ve sorumluluk sahibi olmanın ne olduğunubabamdan öğrendim. O yüzden çalışanların da hissiyatının ne olduğunuanlayan biri olduğumu düşünüyorum. Öyle bir çocukluk yaşadım kiçok mutluydum. Babam hem hafta içi hem hafta sonu günde 18 saat çalışmasınarağmen bizi ihmal etmedi. Belki tatile gidemiyorduk ama ailemle,sorumluluk sahibi biri olarak yetiştirilmenin güzelliğini biliyorum. Kendi çocuklarınıza bu duyguyu geçirebildiniz mi?
Şimdiki jenerasyona bu duyguyu geçirmek tabi ki daha zor. İki,üç tane jenerasyon geçti üstünden ve dünya da çok değişti.Ama ben bu hissiyatı onlara öğretmek için elimden geleniyapıyorum. Adana'da neler yapıyorsunuz boş zamanlarınızda.Aileniz buraya geldi mi?
Ailem olmadan burada durmak benim için çokbüyük fedakarlık. Küçük oğlum 10 yaşında.Direkt benimle gelmek istedi. Ergenlik çağıyaşayan bir kızım var. O da kati suretle hiçbiryere gitmek istemiyor. Ama buradaolmalarını isterdim.
PORTEKİZ'İ YOK SAYAMAYIZ!
Dünya Kupası'nda oynananmaçlar beklentinizikarşılıyor mu?
Sezon ortası olmasına rağmençok pozitif bir DünyaKupası seyrettiğimizi söyleyebilirim. Sürpriz sonuçların olduğumaçlarla ilgili neler diyeceksiniz?
Açıkçası sonuçlara şaşırmalarınaşaşırıyorum. Çünküfutbolun güzelliği bu tarzmaçlardan geliyor. Herkesherkesi yenebiliyor. Yarı final, final ve şampiyonlukiçin beklentinizialabilir miyim?
Çok zor bir soru bu. AmaBrezilya, Fransa, Arjantinuzun bir yolculuk yapabilirlergibi. Portekiz'in de varlığınıyok saymamamız gerekiyor.Polonya da özellikle karakteristikolarak zor yenilen bir takım. İtalya'nın kupada olmamasısizi üzdü mü?Son döneme baktığınızdaAvrupa Şampiyonu olan birİtalya var ve muazzam bir işçıkarmışlardı. Ama özellikleson maç Makedonya karşısındabüyülenmiş gibi oynadılar.Yakın dönemde çok iyi işleryaptıkları için gidememeleriüzüntümüzü büyüttü.
TÜRKLERDEN ÖZÜR DİLERİM
Hiç hayal kırıklığınız var mı?
Türkiye'de çok mutluyum ve en büyük hayal kırıklığım şu ana kadar hâlâ Türkçe öğrenememek. Türk halkından bu konuda gerçekten özür diliyorum. Konuşmayı çok isterdim ama şunu da eklemem lazım. Çok yetenekli bir tercümana sahip olduğum için (Gaetano Daniele Salierno) öğrenme konusunda motivasyonumu yitiriyorum. Daha önce Türkiye'yegelmiş miydiniz?
Ailem ve arkadaşlarımla defalarca İstanbul'a geldim. Hep beğendiğim bir ülke oldu.
ADANA MUTFAĞINI SEVİYORUM
Kebap dışında Türk mutfağındaen çok ne seviyorsunuz?
Türk ve Adana mutfağı olarakher şeyi çok beğeniyorum ve yiyorum.Çünkü eski Napoli mutfağınabenziyor. Sadece yoğurdu sevemedim.Ama pes etmiyorum aradayoğurdun tadına bakıyorum.Aslında bazen İtalyan mutfağındada aynı sorunu yaşıyorum.Gorgonzola peynirini hiçbir şekilde sevemiyorum.
İTALYA'DA PİDE İSTEMEM
Pizza mı? Pide mi?
Eğer Türkiye'de yiyeceksem sonunakadar pide diyorum. İtalya daolursam sonuna kadar İtalyan pizzası.Çünkü farklı ikisi de. Eğer Türkiye'deysemyapabildikleri en iyi şeyiyemeye çalışırım. İtalya'daysanız oradapide istemeyin. Pizza en iyi şekildeyapılır. Şimdi canım pizza istedisenin yüzünden. Başkanımız özelbir uçuş ayarlarsa sizinle birlikteNapoli'ye pizza yemeye gidelim.
TÜRK KAHVESİNİ TERCİH EDERİM
En sevdiğiniz İtalyan yemeğihangisi?
Tercihiniz Espressomu, Türk kahvesi mi?Deniz ürünüyle yapılan bir makarnaçeşidi var onu severim. Midye ileyapılan spagetti var. O da çok çok güzel.Türk kahvesi biraz sert oluyor. Espressoda aynı şekilde. O yüzden aradagidip geliyorum. Ama burada birEspresso isteyeceğime bir tane Türkkahvesi içerim daha iyi, daha güzeloluyor. Espresso'yu bazeniyi yapamıyorlar.
ÜZGÜNSEM MUTLU ŞARKILAR AÇARIM
Müzikle aranız nasıl?Türk müziği dinliyor musunuz?
Hemen hemen her şeyi dinlerim.Evde müziği eşim seçer, o bukonuda çok iyi. Üzgünsem, mutlulukverici şarkılar açıyorum. Mutluolduğumda daha sakin şarkılar seçiyorum,mutluluğum tavan yapmasındiye. Dengede tutmaya çalışıyorum.Türk müziğinde mutlulukverici mi yoksa melankolikmi bilmediğim için rastgeletakılıyorum.
Montella, Tuncay Kurtuluş'un 'Kendinize bir soru sorsanız ne olurdu' sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu kadar uzun aranın olduğu bir turnuvadan sonra nasıl bir sezon olacağını sorardım. Cevabını çok merak ediyorum. Sil baştan yeni bir sezon başlayacak gibi."