Son dakika: Vincenzo Montella’dan çarpıcı Fatih Terim yorumu! SABAH Spor’a özel itiraflar...

Aslında şöyle bakmak lazım olaya, nedir güzel olan; geliyorsunuz ve Türkiye'nin hikâyesine bakıyorsunuz, İtalya'ya çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Coğrafi konuma baktığınızda birbirine yakın iki tane millet var. Tek fark din. İnsanlar birbirine çok benziyor.

Fatih Terim, kısa bir dönem geçirse de İtalya'da çok seviliyor. Bunun nedeni ne olabilir?

Ben Fatih Terim'den sonra onun çalıştığı takımlarda çalıştım. Fiorentina ve Milan'da. Özellikle Fiorentina'da ne kadar çok sevildiğini ve hâlâ bir imparator olarak herkesin anılarında bir iz olarak kaldığını hem hissettim hem de gördüm. Bence böyle bir iz bırakabilmek için öncelikle insanın kişiliği çok önemlidir ve gerçekten Fiorentina'da kişiliğiyle iz bırakmış bir adam olduğunu söyleyebiliriz.