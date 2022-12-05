Beşiktaş yönetiminde sular kaynıyor! "Daha büyük sorunlara yol açarsınız"

Bu sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta sular kaynıyor. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, önceki günkü toplantıda mevcut yönetime yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bu konudaki düşünceniz nedir?
ALİ GÜLTİKEN: DAHA BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇARSINIZ
Divan Kurulu bir denge unsurudur ve Beşiktaş'ın en üst makamıdır. Benim bakış açımla, divan başkanı ve yönetiminin daha ılıman, toparlayıcı ve düzgün bir üslupla konuları ele alması gerekir. Herhangi bir sorun varsa bunu başkan ve yönetimiyle bireysel diyaloglarla çözmelidir. Bu üslupla konuştuğunuz zaman bir takım sorunlara işaret ederken aslında önceki gün olduğu gibi daha büyük sorunlara yol açarsınız.
"SON GELİNEN NOKTA BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERİR"
Beşiktaş'ın içerisinde bir çatışma varmış görüntüsü bence hoş olmadı. Bu konuda daha duyarlı olması gerekirken daha üst makam gibi görünen divan kurulundan bu tür bir açıklama Beşiktaş'ta bundan sonra farklı çatışmalar ortaya çıkartabilir ki, bu arzu edilen bir durum olmaz. Son gelinen nokta Beşiktaş'a zarar verir. Bundan dolayı herkesin daha dikkatli olması gerekiyor.
FATİH DOĞAN: SEÇİM FİLMİNİN TANITIM FRAGMANI GİBİ
Beşiktaş'ın son iki Divan Kurulu toplantısı, gerek katılımcıların çeşitliliği, gerekse konuşma dilinin sertliği açısından alışılagelmiş temayüllerinin dışındaydı. Bu tablonun başlıca nedeni camia içinde başlayan seçim kulisleri. Son birkaç aydır Beşiktaş camiasının kulislerinde Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat'ın başkanlık için hazırlandığı konuşuluyor. Bu konuyu Ahmet Nur Çebi'ye de sordum. Sayın Çebi, ismi geçen kişilerin aday olmasına saygıyla bakacağını belirtmesine ve yapıcı yaklaşmasına rağmen bu süreci 'zamansız ve anlamsız' bulmuştu.
Divanda üç figür öne çıktı; Çebi, Yamantürk ve Arat. Divanda yaşanılan süreç şahsen beni şaşırtmadı. Anlaşılıyor ki, adaylıklarını resmen açıklamasalar da divandaki görüntü 'ileride vizyona girecek seçim filminin tanıtım fragmanı' gibiydi. Ancak 30 yıldır Beşiktaş kongrelerini yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim; Sürecin flu fotoğrafı biraz netleşmeye başlasa da 'köprünün altından çok sular akar.'