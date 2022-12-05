Beşiktaş yönetiminde sular kaynıyor! "Daha büyük sorunlara yol açarsınız"

"SON GELİNEN NOKTA BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERİR"

Beşiktaş'ın içerisinde bir çatışma varmış görüntüsü bence hoş olmadı. Bu konuda daha duyarlı olması gerekirken daha üst makam gibi görünen divan kurulundan bu tür bir açıklama Beşiktaş'ta bundan sonra farklı çatışmalar ortaya çıkartabilir ki, bu arzu edilen bir durum olmaz. Son gelinen nokta Beşiktaş'a zarar verir. Bundan dolayı herkesin daha dikkatli olması gerekiyor.