Fenerbahçe, Cho Gue-Sung’un peşinde

Her Dünya Kupası bazı futbolcuların yıldızını parlatır. Buna örnek olarak 2002 Dünya kupası'nda Türkiye forması giyen İlhan Mansız gösterilebilir. Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda da şu ana kadar yıldızı parlayan oyunculardan biri Güney Koreli Cho Gue-Sung oldu. Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye'nin forveti İlhan Mansız, fiziğiyle öne çıkmış ve ilgi odağı haline gelmişti. Japonya ve Güney Kore'de ilginin çılgınlık derecesine varması Mansız'ın bu ülkelerde reklam filmlerinde oynamıştı. Mansız, Beşiktaş 'tan Japonya'nın Vissel Kobe takımına 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer yapmıştı.