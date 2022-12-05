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Giriş Tarihi: 5.12.2022 14:22 Son Güncelleme: 5.12.2022 14:22

Fenerbahçe'ye Kanadalı stoper: Joel Waterman

Fenerbahçe’ye Kanadalı stoper: Joel Waterman

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Montreal forması giyen 26 yaşındaki Kanadalı stoper Joel Waterman'ı da izlemeye başladı.

Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Nino ve Timo Hübers ön plana çıkan isimler olmuştu. Bu listeye Joel Waterman'ın da eklendiği öğrenildi. Kanadalı oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen dev turnuvada hiç forma giymedi.

Bu sezon Montreal formasıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, ligde 30 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. Waterman'ın geriden oyun kurma yeteneği, kulübünde 3'lü savunmayla oynamaya alışık olması; Fenerbahçe açısından ön plana çıkmasını sağladı. Başarılı savunmacı için Almanya ve Avusturya'dan takımların da takipte olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNİN SON SENESİNDE
Waterman'ın kendisi gibi Kanadalı olan takım arkadaşı, sağ bek Alistair Johnston, 3.5 milyon Euro bedelle İskoç devi Celtic'e imza attı. Sözleşmesinin son senesine girecek olan 26 yaşındaki stoper de Johnston'ın izinden giderek ocakta Avrupa'ya transfer olmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Fenerbahçe, geçen sezonun başında MLS'te Los Angeles'ta oynayan Diego Rossi'yi kiralamış ardından 5.5 milyon Euro'ya bonservisini almıştı. Waterman, Sarı-Lacivertliler'e ABD Ligi'nden gelen ikinci futbolcu olabilir. (Milliyet)

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Fenerbahçe'ye Kanadalı stoper: Joel Waterman
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