Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bekliyor! Yapılan teklif sonrası...
Giriş Tarihi: 5.12.2022 09:41

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bekliyor! Yapılan teklif sonrası...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Altay Bayındır’ı bekliyor! Yapılan teklif sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, kontratını uzatmak için teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Altay Bayındır'ın vereceği cevabı bekliyor.

Altay Bayındır bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de teknik direktör Jorge Jesus ve yönetimin tam desteğini gördü. Fenerbahçeli idareciler, bununla da kalmayarak 24 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti…

Sarı-lacivertliler, genç file bekçisinin 4.5 milyon TL olan yıllık maaşını artırarak yeni mukavele teklifinde bulunurken söz sırası Altay'a geçti. Adı İtalyan devi İnter'le anılan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'nin önerisine diğer takımlardan gelecek tekliflere göre olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

KING JESUS'UN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

F.Bahçe'de Pedro'nun sakatlığı üzüntüye sebebiyet verirken Joshua King'in performansı teselli oldu. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen forma giydiği iki hazırlık maçında da gol atmayı başaran 30 yaşındaki oyuncu, formuyla dikkat çekti. Teknik direktör Jorge Jesus'un, King'in fit bir şekilde dönmesine ve kaldığı yerden gollerine devam etmesine çok sevindiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında açıkladı: Pedagojik formasyona düzenleme
SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam geldi! Bu yıl farklı bir uygulama olacak
HALK TV, İbrahim Tatlıses'i ABD'li Jeremy Rifkin ile kıyasladı! İbrahim Tatlıses’i küçümsedi: Tepki yağdı
Paraları Çırağan’da yemiş! Lüks düşkünü 'mülk' dolandırıcısı
İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi
Son dakika: Alkollü halde muayene yapan doktora soruşturma! Meslektaşı ihbar etti
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bekliyor! Yapılan teklif sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA