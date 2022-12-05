Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Altay Bayındır’ı bekliyor! Yapılan teklif sonrası...

Altay Bayındır bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de teknik direktör Jorge Jesus ve yönetimin tam desteğini gördü. Fenerbahçeli idareciler, bununla da kalmayarak 24 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti…

Sarı-lacivertliler, genç file bekçisinin 4.5 milyon TL olan yıllık maaşını artırarak yeni mukavele teklifinde bulunurken söz sırası Altay'a geçti. Adı İtalyan devi İnter'le anılan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'nin önerisine diğer takımlardan gelecek tekliflere göre olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

KING JESUS'UN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

F.Bahçe'de Pedro'nun sakatlığı üzüntüye sebebiyet verirken Joshua King'in performansı teselli oldu. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen forma giydiği iki hazırlık maçında da gol atmayı başaran 30 yaşındaki oyuncu, formuyla dikkat çekti. Teknik direktör Jorge Jesus'un, King'in fit bir şekilde dönmesine ve kaldığı yerden gollerine devam etmesine çok sevindiği öğrenildi.