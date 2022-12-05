Son dakika Galatasaray haberi: İç transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Nelsson'un ardından iç transferde ikinci imzayı Yunus Akgün atıyor. Yunus'ta mutlu sona ulaşan sarı kırmızılı kulüpte sıradaki hedef ise Kerem Aktürkoğlu. İşte tüm detaylar...
Victor Nelsson'un ardından iç transferde ikinci imzayı Yunus Akgün atıyor. Yunus'la görüşmelere başlayan G.Saray yönetimi, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunayeni sözleşmesinde yıllık 12-13 milyonTL ödenecek. Yunus'ta mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı kulüpte sıradaki hedef Kerem Aktürkoğlu. 13 milyon TL'lik ilk teklifi kabul etmeyen Kerem'in 20 milyon TL beklentisi var. Taraflar arasında görüşmeler tekrar başlayacak.
BARAN AKSAKA'YA VİZE ÇIKMADI
Rayo Vallecano ile oynanan maçta dikkatleri üzerine çeken Baran Aksaka, orta sahada iyi bir alternatif olacağını gösterdi. 19 yaşındaki yıldız adayına Süper Lig ve 1. Lig'den çok sayıda teklif geliyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Baran'ı sezon ortasında kiralık göndermeye yanaşmıyor ve A Takım'da tutmayı planlıyor.