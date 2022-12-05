Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ilaç gibi ödeme! 70 milyon TL için...

Dünya Kupası arasında Sportif AŞ'yi yenileyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, listeye İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Fatih Demircan gibi kulübe karşılıksız maddi fedakârlıkta bulunan isimleri eklemişti. Borçları kapatmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta futbol takımına 100 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştiği ortaya çıktı. Teknik heyet ve futbolcuların Ekim ayı sonuna kadarki birikmiş alacakları kapatıldı. Kasım ayına ait 70 milyon TL borç kaldığı öğrenildi.

SAKATLIKLARIN GETIRDIĞI KARABULUTLAR DAĞILDI

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına 5'er milyon TL galibiyet primi koyan yönetim, bu uygulamaya Dünya Kupası arasından sonra da devam edecek. Sakatlıklara canı sıkılan Florya cephesi, yapılan ödemelerle moral buldu. Sözleşmelerde 31 milyon Euro garanti ücret yazan A Takım'ın bütçesi bu sezon vergiyle birlikte 52 milyon Euro...

İCARDİ TEDAVİ İÇİN ARJANTİN'E GİTTİ

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, 8'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas oyunu üzerinde durdu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma olan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e gitti. Icardi'nin tedavisinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde kulübün sağlık heyeti tarafından devam edilecek.