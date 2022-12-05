Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Ronaldo sorusuna cevap! "Icardi bir talihsizlik yaşadı"

(Oğlu Ali Yiğit Buruk) "Transfer döneminde oyuncu seyretti, oyuncu önerdi, yaptığımız transferlerde onun da payı var. Eleştiri var. O niye girdi, o niye çıktı diye. Herkesten olduğu gibi. Futbol aslında böyle güzel. Bir yandan eleştirilmeyi hiç istemiyoruz ama. Çok fazla takip etmemek gerekiyor ama eleştiriyi de kabul etmek gerekiyor. Futbol böyle güzel. Herkesin farklı tespiti var. Bazen hiç beklemediğiniz yerden doğru tespit geliyor. Futbolun güzellliği bu. Eleştiri olacak, kaderimiz bu. Bu işi seçiyorsanız, eleştiriyi de kabul edeceksiniz. Oğlum bizim için bir uğur. Gelmediği maçlarda kaybettik. Her zaman maçlarda olmasını istiyoruz. Takımın içine giriyor. Aile ortamı oluşturmak çok önemli. Futbolculardan da çocuklarını getirmelerini istiyoruz. Yemekler oluyor. Ailelerimiz bizim için önemli, yanımızda olmaları önemli."

"Şampiyonlar Ligi müziği çok etkileyici bir şey. Onu duyduğunuzda daha motive olursunuz. Söylemesek bile Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olur. Bizim de tek hedefimiz şampiyonluk. Zorlu bir fikstür geçtik. Doğru bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Zorluklar, alışma süreci oldu. Çok fazla yabancı oyuncu alıyorsunuz, ülkeye adapte oluyorlar önce. Oyuncu geldi, hemen birinci maçta iyi oynasın diye bekliyoruz. Alışma süreci var. Bizim o süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Bu ara olmasaydı, belki o yakaladığımız ritim daha iyi bir şekilde götürebilirdi. Tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olacak kadromuz ve sinerjimiz var. Taraftarımız bu sene sayı olarak herkesin çok üstünde. Bir sevgi ortamı oluştu. Oyun var, güven var. Bunun sonu da inşallah şampiyonluk olacak diye düşünüyorum. İlk plan şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi hedefimiz de var."